Наконец-то сошли на берег: пассажирам лайнера Westerdam разрешили сойти на землю
У всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
Фото: twitter.com/USEmbPhnomPenh
Лайнер Westerdam
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, который ранее отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама, начали высаживаться на берег в порту Сиануквиль в Камбодже, сообщает в пятницу, 14 февраля, Khmer Times.
Решение о высадке пассажиров приняли после того, как у всех 20 человек с борта лайнера, у которых взяли анализы на коронавирус, не обнаружили заболевания.
Отмечается, что на лайнере находилось более 600 граждан США.
08:14 14/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.