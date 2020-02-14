В Минске в День святого Валентина пройдет романтическая Ночь кино

Что ждет влюбленных на ночном киномарафоне, который начнется 23:45, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.





Посетители увидят сразу три громкие премьеры: ««Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», «Лёд 2» и «Джентльмены». Также гостям предложат развлекательную программу, викторины, фотозоны и розыгрыш призов.





«Харли Квинн: Хищные птицы» (2020, США)





Хищные птицы — Охотница, Черная Канарейка и Рене Монтойя — объединяются с Харли Квинн и Кассандрой Каин в грандиозном экшен-приключении. В ролях: Марго Робби, Юэн Макгрегор и др.





Лёд 2 (2020, Россия)





Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высокой. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках… В фильме Жоры Крыжовникова снялись Аглая Тарасова, Александр Петров, Надежда Михалкова и др.





Джентльмены (2019, США)





Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. В новом произведении Гая Ричи собран прекрасный актерский состав: Мэттью Макконехи, Хью Грант, Колин Фаррелл и др.



