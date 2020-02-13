После их обращения в Администрацию президента и КГК, как утверждают работники, им предложили подписать протокол заседания, в котором оказался совсем не тот текст, который, по их ожиданиям, должен был быть. А тем, кто вник и не подписал, обещают «проблемы», пишет TUT.BY





Что произошло?

Напомним, в одной из детских спортивных школ Гомеля январские заработки оказались у многих работников заметно меньшими, чем декабрьские. В некоторых случаях разбежка составляла до 250 рублей. Со своей проблемой работники обратились на TUT.BY, а также написали письмо (правда, анонимное) в Администрацию президента, а копию — в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.





«Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую — и мы бы пошли искать работу в других сферах?» — пишут работники школы.





Начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорь Полуян и администрация спортшколы утверждают, что все, что журналистам озвучили тренеры, — неправда.





Что было дальше?

— У нас вчера были соревнования, и прямо в манеж, где все проходило, приехала Ирина Владимировна (и. о. директора СДЮШОР Мороз) с бумагами, сказала, что это протокол заседания, которое у нас проходило два дня назад с участием начальника отдела спорта и туризма, и что этот протокол надо подписать. Мы в суете, не задумываясь, подписали — всего, наверное, 11 человек. Никто не читал, было некогда, — вздыхают тренеры.





Полную версию протокола собрания трудового коллектива попросила лишь одна работница спортшколы — она просит не публиковать ее имени, все данные есть в редакции, — прочитала, возмутилась и не стала подписывать.





— Текст был о том, что работники не имеют претензий к своей зарплате за январь, а также осуждают и не поддерживают действия анонима, направившего письмо в Администрацию президента и Госконтроль. Конечно, я возмутилась и сказала, что ничего подписывать не буду. Мне стали угрожать, что будут проблемы, — рассказывает тренер.





Сфотографировать протокол работнице не удалось, зато беседу она записала на диктофон. Аудиозапись есть в редакции TUT.BY.





— Читай быстрее, расписывайся, а то будут проблемы! — требует женский голос. Тренер утверждает, что он принадлежит и. о. директора ДЮСШ Ирине Мороз.





— Я напишу, что не согласна. Мне непонятно.





— Что тебе непонятно? У тебя будут проблемы.





— «Нарушений в начислении зарплаты не выявлено» — вот с я с этим не согласна. Я не буду это подписывать. Выражать негативное отношение к анонимке я тоже не согласна.





— Весь коллектив подписал. Ты что, против коллектива идешь? Поехали к Полуяну (начальник отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома. — Прим. TUT.BY), я не могу без этой подписи отдавать ему документы.





Мы попробовали получить комментарий по ситуации самой Ирины Владимировны.





— Извините, я очень занята. И буду еще занята. Очень много вопросов, — ответила нам руководитель по телефону — и прекратила разговор.





Трое тренеров сегодня в присутствии корреспондента TUT.BY слушают запись и берутся за голову: «Что же мы сделали! Зачем подписали! Напишите, пожалуйста, что мы тоже не согласны». Еще один сотрудник спортшколы, общаясь с TUT.BY по телефону, сказал, что «подписал бумаги обманом и очень сожалеет об этом».





TUT.BY будет следить за судьбой работников гомельской ДЮСШ № 5.





С января для работников бюджетной сферы ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.





13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.





Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

