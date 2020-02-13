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В Китае стала популярна свадьба без гостей

В период распространения вирусной пневмонии в Китае стала набирать популярность свадьба без гостей, сообщает "Синьхуа".
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Пара из провинции Шаньдун на востоке страны в прошлый четверг показала пример "безопасного" брачного обряда.

Он прошел под открытым небом и продлился всего две минуты. На церемонии присутствовали лишь шестеро человек: жених Чжан Лун, невеста Чэнь Сяо и их родители. Все были в масках.

Обряд вел отец невесты, а фотографированием занималась ее мать.

Во время вспышки коронавируса нового типа китайцам советуют оставаться дома и избегать мест массового скопления людей. В связи с этим многим парам пришлось отложить свадьбу. Однако некоторые, как Чжан Лун и Чэнь Сяоесть, решили устроить церемонию в запланированное время. 

"В связи со сложившейся ситуацией мы не пригласили гостей и не устроили банкет", - сказал Чжан Лун.

В день свадьбы жених надел маску и отбыл к возлюбленной в поселок Лича под городом Циндао. Там он, по обычаю традиционного бракосочетания, снял покрывало с невесты.

"Она тоже была в маске, поэтому я не знал, какого цвета у нее помада", - вспомнил Чжан Лун.

На двухминутной свадьбе ведущий выступал быстро и коротко, пары поклонились небу и земле, родителям и друг другу, но у них даже не было возможности произнести свадебные клятвы.

Чжан Лун и Чэнь Сяо ранее хотели сыграть типичную китайскую свадьбу: 50 столов на банкете, картеж из 20 автомобилей и четыре пары из друзей жениха и подружек невесты.

"Все оказалось иначе, чем мы себе представляли. Свадьба обошлась дешево, в несколько сотен юаней, но это, конечно, не имеет значения. Важно то, что он подходящий мужчина для меня", - поделилась Чэнь Сяо.

На обратном пути к дому жениха новобрачную пару три раза останавливали для проверки здоровья. Волонтеры измеряли у них температуру и желали семейного счастья.
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