Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль к 75-летию Победы
Александр Лукашенко своим указом № 51 учредил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Этот документ был подписан 13 февраля, сообщает БЕЛТА.
На лицевой стороне медали будет располагаться композиция — воин-победитель с флагом, партизан с автоматом в поднятой руке и женщина с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Производиться награда будет из латуни.
Юбилейную медаль планируется присуждать ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй Мировой войны. Также её будут вручать военнослужащим, работникам государственных органов и тем, кто внёс значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти погибших, организацию мероприятий, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
20:43 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.