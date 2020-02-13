Дом-музей Владимира Короткевича планируют открыть в Рогачёве

Дом в Рогачёве, где Владимир Короткевич написал "Ладдзю роспачы" / slova.by​





В этот дом он приезжал к дяде и здесь написал повесть "Ладдзя роспачы", передает "Еврорадио"





Предложение по созданию музея Владимира Короткевича высказал директор СШ №4, краевед Александр Лейкин во время прямой телефонной линии с руководителем области Геннадием Соловьём.





"Сегодня этот дом и комната писателя сохранены. Однако здание ветшает: людям, проживающим там, в силу состояния здоровья сложно поддерживать его в надлежащем порядке", — цитирует Лейкина районная газета "Свободное слово".





Правда, пока что на создание музея нет денег. К тому же, в доме живут двоюродный брат писателя с женой и сыном. "Мы прорабатываем варианты предоставления им другого жилья, чтобы перевести дом в коммунальную собственность и организовать там несколько интересных экспозиций. Кроме того, и само жилье требует ремонта", — говорит начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Прус.





В этом году в ноябре на Рогачёвщине запланирован фестиваль к 90-летию Владимира Короткевича. Также планируется поставить в Рогачёве памятный знак Гервасию Выливахе — герою "Ладдзі роспачы", который сыграл в шахматы со Смертью. Кроме того, запланированы выставки, акции, литературные конкурсы.





Напомним, что ещё один музей планируется открыть в Орше — в доме, где жили родители Владимира Короткевича.