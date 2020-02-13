В России оштрафовали Twitter и Facebook
Суд в Москве оштрафовал платформы Facebook и Twitter на сумму по 4 млн рублей ($62,9 тыс.) за отказ перенести свои серверы с данными о российских пользователях в Россию.
Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
«Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 4 миллиона рублей за несоблюдение требования о локализации данных россиян», - заявили в суде.
Отмечается, что решение суд вынес по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях России - «невыполнение оператором во время сбора персональных данных обязательства по сохранению персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России».
Как напоминает издание, обе соцсети штрафовали и раньше - но тогда сумма штрафа составляла 3 тыс. рублей ($47,1 тыс.), после чего российские депутаты повысили максимальный штраф до 6 млн рублей ($94,3 тыс.).
Речь идет о законе о сохранении персональных данных, действующем в РФ С сентября 2015 года. Российские законодатели обязали компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории страны.
Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter в связи с тем, что они не сообщили вовремя о выполнении требований РКН.
В июле 2019 года Роскомнадзор оштрафовал компании Google на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать результаты поисковых запросов в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации.
В 2016 году из-за отказа выполнять закон социальную сеть LinkedIn внесли в реестр нарушителей закона в России. Доступ к сайту в РФ заблокировали.
19:35 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.