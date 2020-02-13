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А под носом у Лукашенко поставить слабо? Минчане жалуются на засилье "Табакерок"

Минчане пишут петиции с требованием демонтировать киоски в центре города.


Некоторые киоски устанавливаются в оживленных районах, причем чуть ли не рядом друг к другу, пишет officelife

Например, в районе ТЦ «Рига» на улице Сурганова две «Табакерки» размещены на двух остановках общественного транспорта. Их разделяют всего 210 м, то есть пару минут ходьбы, или примерно 262 шага.


От обоих киосков можно быстро дойти до еще одной «Табакерки». Она находится в ТЦ «Европа». От одного из киосков нужно сделать примерно 437 шагов, от другого — 562 шага. Это приблизительно две-три минуты в обоих случаях.

Плюс к ним есть еще один киоск в этом же районе. Недалеко от площади Бангалор, примерно в 450 м от точки в ТЦ «Европа». Это приблизительно 562 шага, то есть несколько минут пешком.



В то время, как "Табакерки" по указу Лукашенко "плодятся" в Минске как кролики, рядом с Дворцом независимости почему-то не было замечено ни одного киоска.
"Белорусский партизан"
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