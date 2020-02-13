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Минобразования подготовило этический кодекс для учителей. И как он вам?

В Министерстве образования составили и вынесли на обсуждение проект Примерных этических правил педагогических работников.

Минобразования подготовило этический кодекс для учителей. И как он вам?
Сitydog.by выбрал из Правил некоторые пункты и разбил их по общим темам.

Про поведение в интернете:

соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве, не допускать размещения в сети интернет, на информационных ресурсах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся;

помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии об учреждении образования и образовательной сфере в целом;

не допускать обсуждения рабочих моментов и перехода на личности с указанием должностных полномочий, публичного предвзятого обсуждения учреждения образования, в том числе в сети интернет.


Про отношение к ученикам:

строить работу на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся, активно защищать их основополагающие человеческие права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка»;

при взаимодействии с обучающимися проявлять уважение к их национальным и семейным традициям, учитывать их культурные, конфессиональные и иные особенности конфессий, способствовать их межнациональному и межрелигиозному взаимодействию с другими участниками образовательного процесса;

не допускать случаев применения методов физического, морального и психического насилия по отношению к обучающимся, проявлять деликатность и тактичность в оценке успехов (неуспехов) обучающихся;

при оценке учебных достижений обучающихся быть объективным и справедливым, не допускать тенденциозного занижения или завышения оценочных баллов.

Про конфиденциальность:

не сообщать другим лицам информацию, доверенную лично ему обучающимися, другими должностными лицами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

не разглашать мнение обучающихся о своих законных представителях и мнение законных представителей об обучающихся.

И кое-что личное:

избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) учреждения образования;

придерживаться делового стиля одежды, способствующего созданию и поддержанию положительного имиджа педагогического работника и учреждения образования;

внешним видом, характером и поведением, культурой общения соответствовать традициям и нормам профессионального сообщества; поддерживать и защищать профессиональную честь педагогического работника, его миссию;

избирать такой образ жизни, который не наносит ущерба престижу профессии, отношениям с обучающимися, законными представителями обучающихся и коллегами, не препятствует качественному исполнению профессиональных обязанностей.


Как участвовать в обсуждении проекта?

Обсуждение проекта Примерных этических правил педагогических работников проходит с 10 февраля по 1 марта. 

Замечания и предложения принимают по электронному адресу mo329@minedu.unibel.by (с пометкой «Этические правила») до 1 марта.
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