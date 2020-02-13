Имейте ввиду! Сегодня на улицах Минска будет много военных МВД
В Минске с 13 февраля вместе с сотрудниками ГАИ безопасность на дорогах будут обеспечивать военнослужащие в/ч 5448 внутренних войск МВД
Дежурство "рейдовых групп" в темное время суток организуют на "аварийно опасных" пешеходных переходах.
Сообщается, что усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений ПДД как со стороны водителей, так и пешеходов.
Источник: Минск-Новости
12:09 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.