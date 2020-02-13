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Коронавирус шагает по планете: первый случай зарегистрирован в Лондоне

Первый случай заболевания коронавирусом нового вида зарегистрирован в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

Китай, архивное фото

По информации канала, это в общей сложности девятый официально подтвержденный диагноз в Великобритании.

В настоящее время в стране в карантине находятся 83 человека, они размещены в больнице Arrowe Park, расположенной в графстве Мерсисайд. Все эти люди были доставлены в учреждение здравоохранения 31 января из Китая. Как заявили в Министерстве здравоохранения, медики не выявили у них признаки заболевания, поэтому граждане в скором времени смогут покинуть больницу.

Вспышка коронавируса, получившего название COVID-19, произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в КНР от заболевания умерли уже 1113 человек, количество зараженных составило свыше 44,6 тысячи.

По информации Министерства здравоохранения Беларуси, ни одного случая заболевания коронавирусом в стране пока не выявлено. 
Источник: sputnik.by
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