Все ближе к нам: в Пскове объявили "масочный" режим

"Глава Пскова подписал постановление "О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ". В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования "масочного" режима для сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы Пскова.





Этот режим будет действовать в городе до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.





Аптекам поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети.





Напомним, что от Пскова до белорусских Россон 240 - километров, а граница Псковской и Витебской областей весьма условна и многие белорусы работают в Псковской области. В общем, приготовиться не мешает и нам.