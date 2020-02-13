Шок! Подросток решил поиграть с бензином и загорелся
12 февраля около 10 вечера спасателям Березинского района поступило сообщение о том, что с ожогами обеих ног и кистей рук в больницу поступил 14-летний подросток.
По предварительной версии, события развивались следующим образом: мальчик, находясь во дворе своего дома, разлил бензин на тротуарную дорожку и поджег.
Испугавшись, школьник принялся самостоятельно тушить огонь ногами.
Находящаяся в доме старшая сестра потушила одежду на брате подручными средствами и вызвала скорую медицинскую помощь.
Родители ребенка находились на работе, сообщает МЧС.
11:07 13/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.