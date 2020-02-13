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Шок! Подросток решил поиграть с бензином и загорелся

12 февраля около 10 вечера спасателям Березинского района поступило сообщение о том, что с ожогами обеих ног и кистей рук в больницу поступил 14-летний подросток.

По предварительной версии, события развивались следующим образом: мальчик, находясь во дворе своего дома, разлил бензин на тротуарную дорожку и поджег. 

Испугавшись, школьник принялся самостоятельно тушить огонь ногами. 

Находящаяся в доме старшая сестра потушила одежду на брате подручными средствами и вызвала скорую медицинскую помощь. 

Родители ребенка находились на работе, сообщает МЧС. 
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