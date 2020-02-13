Шок! Подросток решил поиграть с бензином и загорелся

По предварительной версии, события развивались следующим образом: мальчик, находясь во дворе своего дома, разлил бензин на тротуарную дорожку и поджег.





Испугавшись, школьник принялся самостоятельно тушить огонь ногами.





Находящаяся в доме старшая сестра потушила одежду на брате подручными средствами и вызвала скорую медицинскую помощь.





Родители ребенка находились на работе, сообщает МЧС.



