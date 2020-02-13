Кот Belarus заработал в США тысячи долларов на Инстаграме
Пользователи Instagram с удовольствием следят за жизнью трехлетнего косоглазого кота из Сан-Франциско по имени Belarus.
Владелица кота породы нибелунг, которую зовут Рейчел, была подписана на множество страниц по спасению животных в Instagram. Она надеялась однажды приютить какое-нибудь несчастное животное (кота или собаку).
Когда она увидела фото необычного кота Belarus, то сразу же захотела навестить его в приюте Сан-Франциско, сообщает metro.co.uk. Рейчел пришлось занять очередь, потому что необычное животное хотело забрать домой много добродушных людей.
Она утверждает, что такие глаза никак не мешают животному в повседневной жизни: он, как и все коты, любит гонять мяч и прыгать.
К счастью, вскоре Рейчел смогла победить и забрать кота себе. Теперь Belarus стал звездой Instagram, на его страницу подписано более 200 000 человек.
Рейчел рассказывает, что кот очень добрый и игривый, нежный и любопытный. Поскольку хозяйка забрала кота к себе в возрасте 1 года, она точно не уверена, является ли его косоглазие врожденным, либо животное приобрело его в качестве осложнения после травмы.
Хозяйка Belarus решила использовать популярность своего питомца в благих целях – она открыла интернет-магазин, в котором продает джемпера и футболки с изображением своего кота, пишет 7news.com.au.
Люди охотно покупают такой товар, что позволило Belarus и Рейчел за последний год собрать и потратить на благотворительность более 4000 долларов для приюта животных, в котором находился Belarus, 1000 долларов для Cat Town в Оакланде и 1000 долларов для Community Animal Response Team в Сонома.
Источник: telegraf.by
10:14 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.