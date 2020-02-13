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В Рогачеве создадут дом-музей Владимира Короткевича. Если найдут деньги и переселят родственников

В Рогачеве уже давно хотят создать музей Владимира Короткевича в доме, где он жил и работал над своими произведениями, когда приезжал в гости к дяде

И, похоже, что дело вскоре сдвинется с мертвой точки, сообщает районная газета «Свабоднае слова».

 


Фото: Раиса Боровая


Предложение о создании музея Владимира Короткевича высказал директор СШ № 4, краевед Александр Лейкин во время прямой телефонной линии с губернатором области Геннадием Соловьем.

 

«Сегодня этот дом и комната писателя сохранены. Однако строение приходит в упадок: проживающим там людям в силу состояния здоровья сложно поддерживать его в должном порядке», — пояснил местный краевед. По его мнению, дом-музей стал бы центром притяжения туристов и местом для проведения республиканского литературного праздника.

 

Но идею реализовать не так просто: нет финансирования, а еще нужно решить жилищный вопрос родных писателя.

 

— Родственники Короткевича — его двоюродный брат с женой и сыном — не против обмена. Мы прорабатываем варианты предоставления им другого жилья, чтобы перевести дом в коммунальную собственность и организовать там несколько интересных экспозиций. Кроме того, и само жилище требует ремонта, — говорит начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Прус.


 


В ноябре этого года на Рогачевщине планируют организовать масштабный фестиваль, посвященный 90-летию Владимира Короткевича. Также решается вопрос с установкой памятного знака сыгравшему в шахматы с самой Смертью Гервасию Выливахе — главному герою написанной в Рогачеве «Ладдзі роспачы». Кроме этого, запланированы выставки, акции, литературные конкурсы.
tut.by
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