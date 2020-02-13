В Марокко изъяли 7,5 тонн марихуаны
В Марокко полиция усилила борьбу с культивацией наркотических культур Правоохранители задержали восемь подозреваемых. У них изъяли четыре автомобиля и оружие.
На юге Марокко возле города Гулимин сотрудники полиции изъяли 7,5 тонн марихуаны. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Синьхуа со ссылкой на Генеральное управление национальной безопасности Марокко.
Отмечается, что партия наркотиков была обнаружена на нескольких складах в населенном пункте, расположенном в 70 км от Гулимина. Задержаны восемь подозреваемых. Правоохранительные органы также изъяли четыре автомобиля, два охотничьих ружья и свыше 100 патронов, пишет korrespondent.net
"Результаты расследования показывают, что арестованные подозреваемые поддерживали связь с международной преступной организацией, занимающейся контрабандой наркотиков. Органы юстиции продолжают вести следствие по делу", – говорится в сообщении.
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09:53 13/02/2020
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