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Умер старейший советский разведчик на 104-м году жизни

Старейший советский разведчик Алексей Ботян, помешавший планам фюрера Адольфа Гитлера уничтожить польский Краков, умер на 104-м году жизни

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Иванова.

10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он рассказал в интервью, как в конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город. Солдаты вермахта должны были взорвать ряд памятников культуры Кракова, однако советским разведчикам удалось заминировать склад со взрывчаткой и уничтожить сотни тонн тротила и боеприпасов немцев.

Ботян в 1941 году окончил разведывательную школу. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе, пишет lenta.ru
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