Умер старейший советский разведчик на 104-м году жизни

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Иванова.





10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он рассказал в интервью, как в конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город. Солдаты вермахта должны были взорвать ряд памятников культуры Кракова, однако советским разведчикам удалось заминировать склад со взрывчаткой и уничтожить сотни тонн тротила и боеприпасов немцев.



