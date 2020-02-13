Трагедия под Псковом: погибли 8 украинцев, пострадал белорус
В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.
На месте аварии / nwroads.ru
Как сообщает radiosputnik.ria.ru, в четверг в 12:29 на трассе Санкт-Петербург — Псков в Пустошкинском районе столкнулись микроавтобус Mercedes с украинскими номерами и грузовик Volvo. Кроме белоруса в ДТП пострадал один украинец. Они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Вероятно, гражданин Беларуси — это водитель грузовика.
Возбуждено уголовное дело, статья — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Дорожная служба утверждает, что участок трассы, где произошла авария, был обработан противогололедными материалами.
09:21 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.