+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Трагедия под Псковом: погибли 8 украинцев, пострадал белорус

В Псковской области России произошла авария, в которой погибли 8 украинцев и пострадал гражданин Беларуси.

На месте аварии / nwroads.ru

Как сообщает radiosputnik.ria.ru, в четверг в 12:29 на трассе Санкт-Петербург — Псков в Пустошкинском районе столкнулись микроавтобус Mercedes с украинскими номерами и грузовик Volvo. Кроме белоруса в ДТП пострадал один украинец. Они госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Вероятно, гражданин Беларуси — это водитель грузовика.

Возбуждено уголовное дело, статья — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Дорожная служба утверждает, что участок трассы, где произошла авария, был обработан противогололедными материалами.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru