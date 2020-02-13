Названа причина резкого роста числа заразившихся коронавирусом
Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй объяснил резкий скачок числа вновь инфицированных коронавирусом и погибших новым методом диагностики.
Как сообщает "Интерфакс", в эпицентре распространения нового типа коронавируса (китайская провинция Хубэй) за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом инфекции, и 14 840 новых случаев заражения.
Данные за истекшие стуки сильно отличаются от статистики за минувший вторник. Как сообщалось ранее, в этот день в провинции в результате заражения коронавирусом скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638.
Как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания, в частности, был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффективность принимаемых мер.
09:04 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.