Названа причина резкого роста числа заразившихся коронавирусом













Как сообщает "Интерфакс" , в эпицентре распространения нового типа коронавируса (китайская провинция Хубэй) за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом инфекции, и 14 840 новых случаев заражения.





Данные за истекшие стуки сильно отличаются от статистики за минувший вторник. Как сообщалось ранее, в этот день в провинции в результате заражения коронавирусом скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638.





Как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания, в частности, был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффективность принимаемых мер.