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Названа причина резкого роста числа заразившихся коронавирусом

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй объяснил резкий скачок числа вновь инфицированных коронавирусом и погибших новым методом диагностики.




Как сообщает "Интерфакс", в эпицентре распространения нового типа коронавируса (китайская провинция Хубэй) за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом инфекции, и 14 840 новых случаев заражения.

Данные за истекшие стуки сильно отличаются от статистики за минувший вторник. Как сообщалось ранее, в этот день в провинции в результате заражения коронавирусом скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638.

Как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания, в частности, был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффективность принимаемых мер.
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