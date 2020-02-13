На Мальте арестовали более половины дорожных полицейских

Глава подразделения Уолтер Спитери покинул пост после того, как в его отношении было начато расследование, передает Reuters.





Источник издания сообщил, что сотрудник подразделения, который непосредственно занимался администрированием и, в частности, фиксировал сведения о переработках, также покинул пост.





По данным агентства, 12 февраля в столице островного государства – Валлетте – было заметно меньше дорожных полицейских, чем обычно (при этом, чтобы компенсировать временную нехватку сотрудников, полиция попросила некоторых бывших инспекторов выйти на работу).





Расследование началось после анонимного письма, полученного комиссаром полиции страны. Автор послания также утверждал, что дорожные инспектора использовали бензин, выписанный для служебных мотоциклов, для своих личных автомобилей. В этом, в частности, обвиняют главу подразделения, между тем он ездил на машине с водителем.





Мальта — самая маленькая страна в Евросоюзе с населением около полумиллиона человек. В последние годы её сотрясали обвинения в широко распространённой коррупции, кумовстве и финансовых преступлениях как среди политической, так и деловой элиты.