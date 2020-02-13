+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Кодекс об административных правонарушениях предлагается важное нововведение по штрафам

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал о предлагаемых мерах по корректировке КоАП, передает БЕЛТА.

Вопрос корректировки этого кодекса достаточно непростой в целом, потому что в максимально сжатые сроки, которые отведены на работу межведомственной экспертной комиссии, предстоит провести системный анализ действующих норм и сформулировать разумные предложения. Валерий Калинкович озвучил некоторые из предлагаемых нововведений.

"Мы приходим к выводу о том, что лица, которые уплатили, например, штраф на месте без составления протокола, либо в установленные сроки уплатили штраф, наложенный по результатам видеофиксации, не должны считаться подверженными административному взысканию с момента его уплаты", - сказал Валерий Калинкович. По его словам, это будет стимулировать правонарушителей признавать свою ошибку, заглаживать ее последствия и жить спокойно дальше.

Предлагается разбить административные правонарушения на несколько основных категорий в зависимости от той санкции, которая за них установлена. "Это позволит дать более широкие возможности и для определения меры административного взыскания, которая будет справедлива для каждого конкретного состава, и в зависимости от реальной тяжести совершенного правонарушения более широко и эффективно применять институты освобождения от административной ответственности там, где кого-то штрафовать не требуется", - сказал первый заместитель председателя ВС.

Логичным видится ввести в санкции практически всех правонарушений административные взыскания в виде предупреждения как альтернативу штрафа. Исключение должны составить самые серьезные правонарушения, которые связаны с посягательством на личность, влекут серьезные в административном смысле последствия. "В ряде случаев, на наш взгляд, предупреждения было бы достаточно", - отметил Валерий Калинкович.

"Я думаю, надо рассмотреть вопрос о снятии так называемых нижних порогов административного взыскания в виде штрафов, чтобы тот орган, который ведет процесс и налагает взыскание, имел возможность максимально справедливо подойти к мере ответственности для каждого совершившего правонарушение в зависимости от обстоятельств и последствий", - отметил первый заместитель председателя ВС.


Можно рассмотреть вопрос и о сокращении сроков для наложения административных взысканий. "Нужны ли по всем длительные, которые в ряде случаев исчисляются не только месяцами, но и годами?" - уточнил он.

Как предполагается, будет обсуждаться и вопрос о переводе отдельных деяний из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

Как сообщалось, распо жением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru