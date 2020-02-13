Вопрос корректировки этого кодекса достаточно непростой в целом, потому что в максимально сжатые сроки, которые отведены на работу межведомственной экспертной комиссии, предстоит провести системный анализ действующих норм и сформулировать разумные предложения. Валерий Калинкович озвучил некоторые из предлагаемых нововведений.





"Мы приходим к выводу о том, что лица, которые уплатили, например, штраф на месте без составления протокола, либо в установленные сроки уплатили штраф, наложенный по результатам видеофиксации, не должны считаться подверженными административному взысканию с момента его уплаты", - сказал Валерий Калинкович. По его словам, это будет стимулировать правонарушителей признавать свою ошибку, заглаживать ее последствия и жить спокойно дальше.





Предлагается разбить административные правонарушения на несколько основных категорий в зависимости от той санкции, которая за них установлена. "Это позволит дать более широкие возможности и для определения меры административного взыскания, которая будет справедлива для каждого конкретного состава, и в зависимости от реальной тяжести совершенного правонарушения более широко и эффективно применять институты освобождения от административной ответственности там, где кого-то штрафовать не требуется", - сказал первый заместитель председателя ВС.





Логичным видится ввести в санкции практически всех правонарушений административные взыскания в виде предупреждения как альтернативу штрафа. Исключение должны составить самые серьезные правонарушения, которые связаны с посягательством на личность, влекут серьезные в административном смысле последствия. "В ряде случаев, на наш взгляд, предупреждения было бы достаточно", - отметил Валерий Калинкович.





"Я думаю, надо рассмотреть вопрос о снятии так называемых нижних порогов административного взыскания в виде штрафов, чтобы тот орган, который ведет процесс и налагает взыскание, имел возможность максимально справедливо подойти к мере ответственности для каждого совершившего правонарушение в зависимости от обстоятельств и последствий", - отметил первый заместитель председателя ВС.









Можно рассмотреть вопрос и о сокращении сроков для наложения административных взысканий. "Нужны ли по всем длительные, которые в ряде случаев исчисляются не только месяцами, но и годами?" - уточнил он.





Как предполагается, будет обсуждаться и вопрос о переводе отдельных деяний из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.





Как сообщалось, распо жением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.