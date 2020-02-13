Две новые специальности появятся в Барановичском университете

На инженерном факультете с нового учебного года начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". Абитуриентам в качестве вступительных испытаний нужно будет сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. Срок обучения на дневной форме составит четыре года. Выпускникам присвоят квалификацию "инженер".









Такой же срок обучения и по специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" на факультете славянских и германских языков. Поступающим нужно будет написать ЦТ по русскому и английскому языкам, в университете они еще сдадут внутренний экзамен по русской литературе. Студенты, которые освоят программу курса, получат квалификацию преподавателя.





Кроме того, в новом учебном году в БарГУ возобновят подготовку кадров на факультете экономики и права по специальности "экономика и организация производства". Для поступления необходимы результаты централизованного тестирования по русскому или белорусскому языку, математике, иностранному языку.





На четырех факультетах барановичского вуза обучаются более 3,2 тыс. студентов, в том числе иностранцы.



