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Две новые специальности появятся в Барановичском университете

В Барановичском государственном университете этим летом начнется набор по двум новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Татьяна Герасимович.

На инженерном факультете с нового учебного года начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". Абитуриентам в качестве вступительных испытаний нужно будет сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. Срок обучения на дневной форме составит четыре года. Выпускникам присвоят квалификацию "инженер".


Такой же срок обучения и по специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" на факультете славянских и германских языков. Поступающим нужно будет написать ЦТ по русскому и английскому языкам, в университете они еще сдадут внутренний экзамен по русской литературе. Студенты, которые освоят программу курса, получат квалификацию преподавателя.

Кроме того, в новом учебном году в БарГУ возобновят подготовку кадров на факультете экономики и права по специальности "экономика и организация производства". Для поступления необходимы результаты централизованного тестирования по русскому или белорусскому языку, математике, иностранному языку.

На четырех факультетах барановичского вуза обучаются более 3,2 тыс. студентов, в том числе иностранцы.
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