Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Мероприятие намечено было провести 24-27 февраля в Барселоне.
Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (MWC) - отменено из-за вспышки нового коронавируса, переводми БелТА. Об этом сообщил в среду телеканал 24 Horas.
08:09 13/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.