Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Такую информацию озвучила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан, сообщает ТАСС.





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Сумия Шваминатан отметила, что эксперты во время глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также добавила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.





Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19 объединил около 400 экспертов из разных стран мира. Его основная цель - выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.





Согласно информации озвученной накануне в Китае зарегистрировано около 45 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, более тысячи человек погибли из-за этого вируса. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 24 странах .-0-











