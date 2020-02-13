+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Археологи нашли в Египте почти сотню захоронений возрастом более 5000 лет

Египетские археологи обнаружили 80 гробниц во время раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам памятников древности страны.

Как заявил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта — это вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, погребальными аксессуарами.


Аль-Вазири отметил, что это первый случай обнаружения глиняных могил в Дакахлии. Находка доказывает интенсивность заселения этой территории в третьем периоде Нагады (3200-3100 гг. до н.э.). Археологи ожидают в ближайшее время обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.
Осенью 2018 года английские и болгарские археологи обнаружили на дне Черного моря практически неповрежденный античный торговый корабль. Находка была сделана у берегов Болгарии, пишет РБК.

Корабль находится на глубине 23 м в 80 км от города Бургас. Ученые назвали его самым древним нетронутым затонувшим кораблем за всю историю. Археологи предполагают, что корабль мог принадлежать древним грекам и относится к пятому веку до н.э.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История 5: ДЕПАРТАМЕНТ...
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru