Как заявил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта — это вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, погребальными аксессуарами.









Аль-Вазири отметил, что это первый случай обнаружения глиняных могил в Дакахлии. Находка доказывает интенсивность заселения этой территории в третьем периоде Нагады (3200-3100 гг. до н.э.). Археологи ожидают в ближайшее время обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

Осенью 2018 года английские и болгарские археологи обнаружили на дне Черного моря практически неповрежденный античный торговый корабль. Находка была сделана у берегов Болгарии, пишет РБК.





Корабль находится на глубине 23 м в 80 км от города Бургас. Ученые назвали его самым древним нетронутым затонувшим кораблем за всю историю. Археологи предполагают, что корабль мог принадлежать древним грекам и относится к пятому веку до н.э.



