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В Северной Ирландии 52-летнего мужчину обвинили в громком убийстве журналистки

Полиция Северной Ирландии заявила в среду, что обвинила 52-летнего мужчину в убийстве журналистки Лиры Макки в Лондондерри в прошлом году, убийстве, которое вызвало резонанс в провинции Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник местный мужчина был арестован детективами и доставлен в Белфаст, где ему также было предъявлено обвинение во владении огнестрельным оружием с целью угрозы жизни и в членстве в запрещенной организации.

Мужчина появится в магистратском суде Лондондерри в четверг, заявляет полиция. Он является одним из нескольких человек, действия которых расследуются по убийству 29-летней Макки.


Убийство Макки в апреле 2019 года ирландским боевиком-националистом во время беспорядков в городе Лондондерри вызвало возмущение в провинции, где мирное соглашение в 1998 году положило конец трем десятилетиям насилия.

"Новая ИРА", группа, отколовшаяся от Ирландской республиканской армии, призналась, что один из ее "добровольцев" убил журналистку Макки во время репортажа о беспорядках в Лондондерри.

Журналистка, вероятно, пострадала от пули, которой стреляли в полицию.
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