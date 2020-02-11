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Ученые зафиксировали космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней

Группа астрономов из Канады зафиксировала космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ученых из Университета Британской Колумбии (Канада).

"О повторе мистических радиоволн в космосе было уже известно ранее. Однако на этот раз впервые ученые зафиксировали тенденцию звуков, которые излучает один источник, расположенный на расстоянии в полумиллиарде световых лет от Земли", - говорится в сообщении.

По данным ученых, между 16 сентября 2018 года и 30 октября 2019 года наблюдалась тенденция звуков каждые 16,35 дней.

В течение четырех дней можно услышать один или два звука каждый час, а затем длится тишина в течение следующих 12 дней. И так цикл радиоволн повторяется.

Сам сигнал радиоволн уже получил название FRB 180916.J0158+65.

Отмечается, что в прошлом году канадские ученые установили источник, откуда поступают эти звуки - с большой галактики в полумиллиарде световых лет от Земли. Однако астрономы до сих пор не знают, что именно их вызывает.

Как сообщалось, в прошлом году группа астрономов из Канады обнаружила довольно необычный поток радиоволн из глубин Вселенной.
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