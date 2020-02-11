Ученые зафиксировали космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ученых из Университета Британской Колумбии (Канада).





"О повторе мистических радиоволн в космосе было уже известно ранее. Однако на этот раз впервые ученые зафиксировали тенденцию звуков, которые излучает один источник, расположенный на расстоянии в полумиллиарде световых лет от Земли", - говорится в сообщении.





По данным ученых, между 16 сентября 2018 года и 30 октября 2019 года наблюдалась тенденция звуков каждые 16,35 дней.





В течение четырех дней можно услышать один или два звука каждый час, а затем длится тишина в течение следующих 12 дней. И так цикл радиоволн повторяется.





Сам сигнал радиоволн уже получил название FRB 180916.J0158+65.





Отмечается, что в прошлом году канадские ученые установили источник, откуда поступают эти звуки - с большой галактики в полумиллиарде световых лет от Земли. Однако астрономы до сих пор не знают, что именно их вызывает.





Как сообщалось, в прошлом году группа астрономов из Канады обнаружила довольно необычный поток радиоволн из глубин Вселенной.



