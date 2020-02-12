Беларусским безвизом воспользовалось более 350 тысяч иностранцев

Беларусским безвизовым режимом с 9 января 2017 года воспользовалось более 350 тыс. граждан 70 стран. В 2019 году число безвизовых посетителей страны выросло на 40,3% в сравнении с 2018-м, сообщает пресс-служба Минспорта по итогам коллегии ведомства.