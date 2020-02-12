Беларусским безвизом воспользовалось более 350 тысяч иностранцев
Беларусским безвизовым режимом с 9 января 2017 года воспользовалось более 350 тыс. граждан 70 стран. В 2019 году число безвизовых посетителей страны выросло на 40,3% в сравнении с 2018-м, сообщает пресс-служба Минспорта по итогам коллегии ведомства.
Единую безвизовую зону «Брест-Гродно» после начала ее работы уже посетила 31 тысяча человек из 42 стран мира, пишет reform.by
Экспорт туруслуг в прошлом году увеличился на 14,9% и составил более 250 млн долларов. По данным ГПК нашу страну в общей сложности посетило более 4,9 млн иностранцев.
20:45 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.