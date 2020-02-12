Reuters и Facebook запустили программу по борьбе с дезинформацией
Компания Facebook и информационное агентство Reuters сообщили о запуске программы по выявлению дезинформации в соцсетях. В рамках программы Reuters будет проверять для американской аудитории контент, размещенный в Facebook и Instagram на английском и испанском языках.
Проверке будут подлежать не только текстовые посты, но и фотографии, видео и другой контент. Программа будет работать как в преддверии президентских выборов США в 2020 году, так и после них.
Facebook ведет активную борьбу с распространением дезинформации и неоднократно блокировал аккаунты, которые были использованы «с целью иностранного вмешательства». Ранее сегодня социальная сеть сообщила о предотвращении операции российской разведки против Украины. До этого серия заблокированных страниц касалась предполагаемого российского вмешательства в британские выборы.
20:29 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.