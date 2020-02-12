Reuters и Facebook запустили программу по борьбе с дезинформацией

Проверке будут подлежать не только текстовые посты, но и фотографии, видео и другой контент. Программа будет работать как в преддверии президентских выборов США в 2020 году, так и после них.





Facebook ведет активную борьбу с распространением дезинформации и неоднократно блокировал аккаунты, которые были использованы «с целью иностранного вмешательства». Ранее сегодня социальная сеть сообщила о предотвращении операции российской разведки против Украины. До этого серия заблокированных страниц касалась предполагаемого российского вмешательства в британские выборы.