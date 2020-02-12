Японский долгожитель попал в Книгу Гиннесса

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Японец родился 5 марта 1907 года





Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ, которому сейчас 112 лет, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой мужчина в мире, сообщает Kyodo News





Ватанабэ получил соответствующее свидетельство Книги Гиннесса. Документ ему вручили в доме престарелых в Ниигате, где он проживает.





Как отмечают работники учреждения, у долгожителя хорошее здоровье.





Мужчина появился на свет 5 марта 1907 года в семье фермеров. В 20 лет он переехал на Тайвань и провел там 18 лет. После Второй мировой войны он вернулся в Японию и до пенсии работал государственным служащим.





У него пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

До Титэцу Ватанабэ самым пожилым человеком в мире называли японца Масадзо Нонака с острова Хоккайдо. Он скончался 20 января 2019 года в 113-летнем возрасте.