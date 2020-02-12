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"Вмешивались во внутренние дела других стран": Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ

В сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Компания Facebook сообщила об удалении из сети аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине, а также в других странах. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление Facebook. 

Эту сеть создали для незаконного вмешательства во внутренние дела других стран, прежде всего Украины. В компании отметили, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми. Так, в российскую сеть входили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Люди, которые стояли за этими аккаунтами, изображали из себя местных, используя фальшивые данные. После расследования в Facebook пришли к выводу, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими военными разведывательными службами. 

Эта сеть распространяла контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелей, якобы истоки из Службы безопасности Украины, связанные с «этническим напряжением» в Крыму и падением «Боинга» MH17 на Донбассе. Некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.
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