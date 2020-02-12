Папа Римский Франциск по итогам синода относительно региона Амазонии не одобрил предложений епископов касательно ослабления целибата (запрета жениться) для местных священнослужителей.





Как сообщает DW , 12 февраля Ватикан обнародовал заключительный документ синода. В нем понтифик призвал привлекать к деятельности Католической церкви в Амазонии больше миссионеров и женщин.





Также Франциск выступил против преступной деятельности международных концернов в регионе Амазонки, которые творят несправедливость в отношении окружающей среды и коренных народов региона.





Целибат в Католической церкви был введено во времена Папы Григория Великого (590-604 гг.). Целесообразность его сохранения в современности является предметом активных дискуссий.

