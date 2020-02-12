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Папа Франциск проигнорировал предложения по ослаблению целибата священников

Целибат в Католической церкви был введен на рубеже VI-VII веков.

Папа Римский Франциск по итогам синода относительно региона Амазонии не одобрил предложений епископов касательно ослабления целибата (запрета жениться) для местных священнослужителей.

Как сообщает DW, 12 февраля Ватикан обнародовал заключительный документ синода. В нем понтифик призвал привлекать к деятельности Католической церкви в Амазонии больше миссионеров и женщин. 

Также Франциск выступил против преступной деятельности международных концернов в регионе Амазонки, которые творят несправедливость в отношении окружающей среды и коренных народов региона. 

Целибат в Католической церкви был введено во времена Папы Григория Великого (590-604 гг.). Целесообразность его сохранения в современности является предметом активных дискуссий. 
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