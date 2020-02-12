В начале года ряд белорусских банков повысил оплату за прием наличных денег и совершение операций по платежным карточкам. Комиссионный сбор за платежи ввела и «Белпочта».





Законно ли это? Как можно противостоять произволу банков и «Белпочты»?



Все хотят заработать на клиенте





Как уже сообщалось в «Снплюс», с 10 января Паритетбанк установил оплату за прием и перерасчет наличных денежных средств во всех кассах по платежам в пользу производителей услуг — участников ЕРИП. Теперь за каждый платеж надо «пожертвовать» в пользу банка 2 рубля. В результате получается неплохой доход. И главное — пользователи ЕРИП об этом не всегда догадываются. Просто сумма списывается с их карточки.





Этот же банк ввел комиссию за выдачу в кассах наличных по карточкам платежных систем VisaInternational, Mastercart и платежной системы БЕЛКАРТ, эмитированных (то есть выданных) другими банками. За эти несложные операции с владельца платежной карточки берется 2,5% от суммы, но не менее 2 рублей.









Беларусбанк также преуспел. На сайте банка указано, что с 15 января за прием наличных денежных средств, а также за совершение платежей по карточкам в кассе банка взимается плата в сумме 2 рубля за каждый платеж.





Понятное дело, что «инициативу» подхватили и другие банки. К примеру, БПС-Сбербанк повысил комиссию аж до 5 рублей. В стороне не осталось республиканское унитарное предприятие (РУП) «Белпочта» с его разбросанными по всем городам и весям отделениям.





Сейчас клиентам «Белпочты» придется доплачивать за ряд услуг по 60 копеек. Правда, доплата не будет взиматься при расчете за коммунальные услуги, за стационарный телефон, а также за платежи в бюджет.





Лишних расходов можно избежать при расчетах через платежный терминал, если гражданин (чаще всего пенсионер) умеет им пользоваться.





Деньги, кажется, не такие большие. Но, как говорят, курочка по зернышку клюет…





На каком основании?





Согласно информации Национального банка, на 1 января 2020 года задолженность граждан перед банками составила 14 миллиардов 152 миллиона рублей. Это означает, что на каждого совершеннолетнего белоруса приходится как минимум по 2 тысячи рублей долга.





Речь идет, прежде всего, о потребительских кредитах, кредитах на автомобили, кредитах на недвижимость. Несмотря на неуклонный рост задолженностей, кредитование граждан продолжается.





Очевидно, что банки несут потери от несвоевременных расчетов по кредитам. Кроме того, органы власти периодически «просят» банки помочь с финансированием государственных программ, различных мероприятий, в том числе спортивных.





Именно поэтому, на мой взгляд, банки, пользуясь покровительством государственных структур, могут своевольничать и устанавливать всякого рода поборы.





Между тем в стране действуют нормы Банковского кодекса, которые направлены не только на стабильность банковской системы, но и на защиту интересов клиентов банков.





В частности, в ст.18 Банковского кодекса говорится о том, что Национальный банк как орган государственного управления может устанавливать запреты и ограничения для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, осуществлять контроль за их деятельностью.





В соответствии со ст.34 Банковского кодекса Национальный банк вправе запрашивать от банков необходимую информацию; проводить проверки банков; применять меры надзорного реагирования; осуществлять иные полномочия.





Кроме того, он может предъявлять в экономический суд области (г.Минска) иски об установлении факта ничтожности сделок банков, заключенных с нарушением законодательства, о признании оспариваемых сделок банков недействительными (ст.36).





Можно предположить, что Паритетбанк, Беларусбанк, БПС-Сбербанк и другие принимали решения о введении и повышении комиссии за прием наличных денег и совершение операций по банковским платежным карточкам в кассе банка самостоятельно, без согласования с Национальным банком и вопреки воле клиентов банков.









Что можно сделать?





Принимая во внимание, что надзор за деятельностью всех банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в Беларуси осуществляет Национальный банк, граждане, несогласные с поборами банков, вправе обращаться с жалобами в его адрес.





Эти обращения должны приниматься к рассмотрению и стать основой для принятия мер надзорного реагирования. Что касается РУП «Белпочта», то жалобы следует направлять в курирующий его орган — Министерство связи и информатизации.





Другим шагом может стать требование к администрации конкретного банка о предоставлении документа, на основании которого установлена комиссия (оплата). Такой документ обязаны предоставить. В противном случае есть повод написать жалобу в головной банк или в Национальный банк.





При наличии документа об установлении комиссии (оплаты) можно обращаться в различные органы власти, а именно: в Национальный банк, прокуратуру, суд. Самым простым способом является подача иска в суд по месту нахождения головного банка о признании сделки недействительной как несоответствующей требованиям законодательства (ст.169 Гражданского кодекса).





Правда, ожидать от наших судов принципиальности в решении подобных вопросов едва ли возможно. Ведь в случае признания сделки недействительной в суды могут обратиться тысячи возмущенных клиентов банков. Тем не менее такого рода попытку следовало бы предпринять и получить соответствующий ответ.





Я убежден, что вышеуказанная инициатива банков является попыткой залезть в карман граждан, вынужденных пользоваться этими «денежными пылесосами». Рано или поздно она должна быть прекращена, и тогда в отношениях банков и их клиентов восстановятся партнерские отношения.





А пока предлагаю читателям «Снплюс» быть более внимательными при платежах в банках и в учреждениях «Белпочта». Предварительно интересуйтесь, будет ли взиматься комиссия за ту или иную услугу, сколько она стоит.





Смелее осваивайте, несмотря на возраст, терминалы. Просите помощи у работников (консультантов), а после завершения операции возьмите чек, где будет дана расшифровка проведенного расчета. Тогда вас не обманут ни банки, ни власти.