Родственики Сергея обратились в милицию с требованием провести проверку и выяснить, почему работники предприятия не обратились за помощью к медикам.





Об инциденте TUT.BY сообщила племянница Сергея Михновца Елена. Она рассказала, что 23 января ему стало плохо во время работы в ночную смену.





«Никто не вызвал скорую, так как решили, что пьяный. Никто не подошел. Он тихо умирал в раздевалке, куда его отправили. Позвонили ближе к 7.00 сыну. Тот приехал на такси. Еще час его не могли забрать. В обед нам сообщили, что его не стало», — написала женщина.





Причиной смерти Сергея стал обширный инфаркт. По словам Елены, выяснилось, что ее дядя действительно был пьян — в крови умершего обнаружили 1,7 промилле алкоголя.





Правда, в точности результата экспертизы родственники сомневаются, подчеркивая, что после работы Сергей собирался ехать в деревню ухаживать за матерью, у которой первая группа инвалидности.





Близкие Сергея возмущены тем, что на предприятии, где он работал, никто не вызвал скорую, когда ему стало плохо. По этому поводу они написали заявление в милицию с требованием провести проверку и «разобраться в причинах невызова скорой работниками и руководством ЗАО „Инволюкс“».









«23.01.2020 г. Михновец С.В. почувствовал себя плохо во время работы в ночную смену в ЗАО „Инволюкс“, ул. Городская, 72, г. Бреста. Со слов работников, это случилось около 4.00 часов утра. Он лежал на полу в цеху. Мастер смены отправил его отдыхать в раздевалку.





Позже, когда ему стало еще хуже, давали нашатырный спирт, водили в душ, переодевали из рабочей формы в повседневную одежду, но родным о произошедшем не сообщали. Насколько мы знаем, мастер хотел вызвать скорую медицинскую помощь, но начальник цеха запретил.





Около 7.00 работники позвонили сыну Михновца С.В., Михновцу Д.С., который через 30 минут на такси приехал к предприятию и около 1,5 часа ждал отца, на территорию предприятия его не пускали и никаких пояснений не давали. Около 9.00 Михновца С.В. вывезли за территорию на легковой машине, сам он идти не мог и сына не узнал.





На машине Михновца С.В. сын отвез его в Брестскую ЦГБ, ул. Лактионова, 11б, где его поместили в реанимационное отделение. Но медики не смогли помочь, и около 13.30 наступила смерть», — говорится в обращении.





Три недели журналисты неоднократно обращался за комментарием в администрацию предприятия. Однако в приемной ЗАО «Инволюкс» отвечали, что руководство либо в командировке, либо на совещании, либо на производстве.





Тем временем родственников умершего уже опросила милиция.



