В отделении милиции в Гомеле застрелился человек
В Железнодорожном отделении милиции в Гомеле застрелился человек.
Трагическое происшествие случилось 11 февраля.
БелТА не сообщает его детали, пишет о "чрезвычайном происшествии со смертью человека".
Ранее в телеграм-канале NEXTA появилась неофициальная информация. Из неё следует, что у одного из местных охотников после постановки медицинского диагноза "шизофрения" милиционеры изъяли ружьё и патроны. Мужчине дали полгода, чтобы его продать.
Днём во вторник уже бывший охотник пришёл в отделение милиции и попросил выдать ему ружьё, чтобы сделать снимок — он якобы хотел дать объявление с фото.
Сотрудник милиции ружьё дал. В какой-то момент что-то отвлекло его внимание, чем воспользовался мужчина — подал патрон в патронник и произвёл выстрел себе в голову.
Всё это произошло в одном из кабинетов. На милиционера якобы возбудили уголовное дело.
Однако официально сообщается только о проведённой проверке и передаче её материалов, а также видеозаписей в УСК по Гомельской области.
Источник: euroradio.fm
14:54 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.