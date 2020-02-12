Кулинарные эксперименты стоили новополочанке 6 лет колонии
Как сообщалось, в октябре 2019 года посетительница одного из ресторанов Новополоцка угостила персонал шоколадными конфетами собственного приготовления.
Попробовав угощение, бармен почувствовал головокружение, а двум официанткам понадобилась помощь медиков.
Как оказалось, в составе конфет было наркотическое вещество.
С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств девушке назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа, сообщает Вектор ТВ
14:37 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.