







В редакцию «Сильных Новостей» обратилась жительница Советского района. 11 февраля около шести часов утра в дверь квартиры постучал сосед и сообщил новость — ее машина повреждена. Выйдя на улицу и осмотрев автомобиль, Алена была в ужасе: на земле валялась разломанная на части номерная рамка, повреждено лакокрасочное покрытие, капот, передние крылья, бампер, решетка и водительские двери. Женщина не смогла сдержать слёз, ведь машина была куплена в салоне всего два года назад.





Чтобы найти хулиганов, гомельчанка обратилась в милицию. У соседей на балконе висит камера видеонаблюдения, поэтому виновников беспорядка вычислили сразу. «Вредителями, нанесшими такой ущерб моей машине, были 5 огроменных собак, которые, обскакали, обгрызли мою машину со всех сторон, где им хотелось», — рассказывает Алена.





Она обратилась к дилерам, так как авто на гарантии, однако их слова ее не обнадежили — это не страховой случай. Предварительно ущерб оценили в 1800 рублей.





Это не первый инцидент, когда дворовые собаки портят машины. По словам сотрудника милиции, прибывшего на вызов, за последнюю неделю уже были зафиксированы подобные случаи.









Женщина не понимает, к кому в данном случае предъявлять претензии: страховой компании либо к ЖКХ, которые должны обеспечивать свою территорию отсутствием бездомных животных.