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Минздрав: скорая помощь в городе должна приехать в течении 20 минут

В иных населенных пунктах Беларуси время ожидания бригады скорой помощи по экстренному вызову не должно превышать 35 минут.


Бригада скорой помощи в Минске и других городах по экстренному вызову должна прибывать не позднее 20 минут с момента регистрации обращения. В других населенных пунктах Беларуси время ожидания бригады скорой помощи по экстренному вызову не должно превышать 35 минут.

Данная норма предусмотрена инструкцией о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Минздрава от 4 января 2020 года №2, которое 12 февраля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает агентство «Минск-Новости».

В случае неотложного вызова в городе медики должны прибыть на место не позднее 75 минут, в других населенных пунктах — не позднее 90 минут. В случаях, если требуется транспортировка пациента или констатация факта смерти, время ожидания составит не более 135 минут в городе и 150 минут в других населенных пунктах. 

При этом если вызов о констатации факта смерти поступает от оперативно-дежурной службы органов внутренних дел, медики должны прибыть на место не позднее 75 минут в городе и 90 минут — в других населенных пунктах.


Также в инструкции определены структура, задачи и режимы работы, порядок деятельности службы и другие важные составляющие функционирования службы скорой медпомощи.

Постановление вступило в силу с 12 февраля после официального опубликования.
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