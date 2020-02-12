10 февраля барановичские педагоги получили зарплаты, насчитанные по-новому. Что изменилось и почему суммы в расчетке у некоторых работников образования уменьшились? Об этом пишет intex-press.by





Главные новшества системы начисления зарплат бюджетникам, которая начала действовать с января, – замена тарифной ставки первого разряда базовой ставкой, уменьшение количества тарифных разрядов с 27 до 18, сокращение количества надбавок и доплат.





По плану применение при начислении зарплаты базовой ставки увеличит размер оклада бюджетников, а минимизация количества надбавок сделает расчет зарплаты проще и логичнее.





Не уменьшить зарплату

Еще до введения новой системы власти обещали, что реальные зарплаты в бюджетной сфере из-за новой системы не уменьшатся. А Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.





– В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи – бюджетники, – сказал Лукашенко во время посещения Белорусского государственного медуниверситета в декабре прошлого года. – Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату.





По данным Минтруда, в бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом.





Кстати. 11 февраля стало известно, что работники одной из спортивных школ Гомеля написали обращение в Администрацию президента, КГК и другие инстанции из-за упавших зарплат. По информации TUT.BY, у некоторых сотрудников этой школы разбежка между декабрьской и январской зарплатами составила до 250 рублей.





«Ошибки возможны»

Все работники учреждений образования, с которыми удалось поговорить, рассказывают, что в конце прошлого – начале текущего года с ними провели совещания по поводу новой системы оплаты труда. Правда, никакой конкретики, рассказывают педагоги, они тогда не услышали.





– Сказали, что зарплаты будут начислять по-новому, что расчетки будут проще, понятнее. А что и как будут считать – никто толком не пояснил. Единственное – пообещали, что размер зарплаты, скорее всего, не изменится, – рассказывает учитель одной из школ города.





Еще один работник образования говорит, что «во избежание недоразумений» администрация посоветовала сравнивать январские зарплаты не с декабрьскими, а с ноябрьскими.





– В декабре, в конце года, зарплаты обычно выше, поэтому нам сказали, что в январе получим на уровне ноября, – говорит собеседница.





В некоторых учреждениях образования учителей предупредили, что «какие-то отклонения в зарплате возможны», но это временное явление.





– На совещании предупредили, что это апробация, что возможны какие-то ошибки, просчеты, но потом все встанет на свои места, – говорит учитель одной из школ.









Сколько получили педагоги

Работники учреждений образования города рассказывают, что, несмотря на обещание властей сохранить зарплаты на уровне декабря, январские получки у многих оказались ниже.





– Оклады у некоторых педагогов даже увеличились. Но если считать всю зарплату, с разными доплатами, то сейчас я получила меньше – по сравнению и с декабрем, и с ноябрем, – рассказывает учитель одной из школ города.





Причем если у одних работников образования зарплаты уменьшились не сильно, а у кого-то выросли или не изменились, то у других – упали значительно.





– У меня январская зарплата рублей на 30 ниже декабрьской. Это небольшая разница, к тому же в декабре рабочих дней было 25, а в январе – 24, – говорит учитель одной из школ города. – Но у некоторых моих коллег зарплаты упали существеннее, разница с декабрем доходит до 100 рублей.





Еще одна работница образования рассказывает, что и у нее зарплата «снизилась прилично».





– Сейчас в расчетке и 800 рублей нет. У кого ни спрашиваю – у всех ситуация с зарплатой разная. У предметников вроде все неплохо, а учителям начальных классов заплатили меньше, чем в декабре. У библиотекаря зарплата упала рублей на 10, у техперсонала – примерно на 5, – говорит она.





И хотя в нюансы начисления зарплаты по новым правилам барановичские педагоги не успели вникнуть, они замечают, что существенно уменьшилась оплата стимулирующих занятий, замены уроков.





– Если раньше учитель с высшей категорией и большим стажем работы за замену урока получал около 8 рублей, то сейчас – примерно 4, – делится учитель.





Некоторые педагоги пришли к выводу, что уменьшилась плата за категорию, а «материальной помощи» в расчетке и вовсе нет.





Об уменьшении зарплат говорят и некоторые работники детских садов.





– Получается, воспитатель с высшей категорией и стажем больше 10 лет на руки получил на 100 рублей меньше, – говорит работница одного из дошкольных учреждений города.





Впрочем, некоторые педагоги рассказывают, что их зарплата, по сравнению с декабрем не изменилась, а другие говорят, что даже выросла.





– Я получила рублей на 20 больше, чем в декабре. С чем это связано – пока не понятно. Надеюсь, не какая-нибудь ошибка, – говорит собеседница.





Кстати. Ситуации, когда январская зарплата бюджетников уменьшилась по сравнению с декабрьской, есть. Например, в Гродно некоторым работникам четырех школ централизованной бухгалтерией отдела образования Октябрьского района областного центра была неверно начислена заработная плата: не учтена одна из стимулирующих выплат.





Ошибка привела к уменьшению начисленной заработной платы. Проблема оперативно решена, и люди получили соответствующую доплату, сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты.





«Разобраться пока сложно»

Педагоги рассказывают, что после введения новой системы изменились не только суммы в расчетных листах, но и сами расчетки стали другими. Количество строчек в них уменьшилось, но стали ли они понятнее для учителей – большой вопрос. По крайней мере, пока.





Например, еще не все работники образования понимают, что входит в надбавку «за специфику работы в сфере образования», «за высокие достижения в труде» и т.п.





– Строчек в расчетке стало почти в два раза меньше. Правда, разобраться, где и что, пока сложно. Почти все названия новые. Администрация пытается что-то объяснить, но, видимо, к этой системе надо привыкнуть. Лично я до сих пор не могу понять, в какой из видов надбавок входит доплата за категорию, – рассказывает педагог.









Сравнивать надо без премии

В централизованной бухгалтерии при управлении образования Брестского облисполкома Intex-press сообщили, что «зарплаты у учителей не уменьшились», и обратили внимание на то, что, согласно Указу №27 от 18 января 2019 года «Об оплате труда работников бюджетных организаций», при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы, но без учета премии, которую учителя получили в декабре.





На этот нюанс (декабрьские премии) обращает внимание также Министерство труда и соцзащиты. По информации ведомства, январские зарплаты бюджетников и до введения новой системы были меньше декабрьских, потому что «ежегодно в конце года выплачивается премия в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда».





В централизованной бухгалтерии управления по образованию Барановичского горисполкома тоже говорят, что некоторые премии, надбавки, выплаченные педагогам в последнем месяце года, не учитываются при сравнении январских и декабрьских зарплат, и добавляют, что новая система начисления зарплаты только начала действовать и все вопросы разрешат.





– Все новое. Что-то, может, и не учли и, если будут какие-то нюансы, все пересмотрят, – пояснили в бухгалтерии.





Педагоги надеются, что в следующем месяце ситуация с зарплатами действительно прояснится. По крайней мере, это им обещают директора школ, заведующие детскими садами.





– Будем ждать, конечно. Я люблю свою работу, но, когда увидела расчетку за январь, просто опустились руки, – говорит воспитатель детского сада.





Что делать, если есть вопросы по зарплате





Министерство труда и соцзащиты разъяснило, как надо поступать, если у работников бюджетных организаций при сравнении заработной платы за декабрь и январь есть вопросы по ее размеру и структуре.





В первую очередь нужно обратиться в бухгалтерию организации – чтобы исключить ошибку в начислении зарплаты бухгалтерией.





Если вопросы остались, прояснить ситуацию обещают в самом министерстве. При обращении указывать свою фамилию необязательно, достаточно назвать организацию, где вы работаете.









Информировать министерство можно разными способами:





• телефон инфолинии: 8-017-309-9-309;





•электронная почта: mlsp@mintrud.gov.by;





•социальные сети (группа Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь): ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.