Во время учений в Литве пропали разведчики: причина вас удивит





Пресс-секретарь Сил обороны Литвы Лаймис Братикас сказал BNS, что во время оценочных учений разведывательного подразделения пропали пятеро бойцов, которые не явились в заранее обозначенный пункт сбора.





Были развернуты поиски, подозревали, что могло произойти что-то неожиданное. А «пропавшие» солдаты даже не подозревали, что учения уже прошли. Думая, что оценивание еще продолжается, срочники решили прятаться в лесу. Они смогли скрыться как от используемых для поисков собак, так и от вертолета.





«Они передвигались в лесу без контактов и оставались незамеченными 24 часа, - уточнил Братикас. - Учения военных следователей особенные, поскольку их готовят к незаметному выполнению заданий. На этот раз они смогли вести себя так дольше, чем было нужно».





Пресс-секретарь отметил, что навыки выживания солдат были оценены на отлично.