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Во время учений в Литве пропали разведчики: причина вас удивит

В Литве во время проходивших с 4 по 6 февраля учений пропали пятеро военнослужащих срочной службы из разведывательного подразделения. Позднее выяснилось, что солдаты просто не получили сообщение о завершении учений и прятались от всех других сослуживцев, которых послали на их поиски, сообщает Postimees.


Пресс-секретарь Сил обороны Литвы Лаймис Братикас сказал BNS, что во время оценочных учений разведывательного подразделения пропали пятеро бойцов, которые не явились в заранее обозначенный пункт сбора.

Были развернуты поиски, подозревали, что могло произойти что-то неожиданное. А «пропавшие» солдаты даже не подозревали, что учения уже прошли. Думая, что оценивание еще продолжается, срочники решили прятаться в лесу. Они смогли скрыться как от используемых для поисков собак, так и от вертолета.

«Они передвигались в лесу без контактов и оставались незамеченными 24 часа, - уточнил Братикас. - Учения военных следователей особенные, поскольку их готовят к незаметному выполнению заданий. На этот раз они смогли вести себя так дольше, чем было нужно».

Пресс-секретарь отметил, что навыки выживания солдат были оценены на отлично.
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