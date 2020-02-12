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По данным ведомства, ребенка заметили 12 февраля. Его госпитализировали в одну из детских больниц. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.





Следователи разыскивают родителей мальчика.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 125 УК («Оставление в опасности»).



