Нелюди: на снегу возле станции московского метро выбросили двухмесячного ребенка
В Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу младенца, на вид ребенку было 2-3 месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила представительница московского управления Следственного комитета Юлия Иванова.
Фото: Николай Галкин / ТАСС
По данным ведомства, ребенка заметили 12 февраля. Его госпитализировали в одну из детских больниц. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.
Следователи разыскивают родителей мальчика.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 125 УК («Оставление в опасности»).
09:54 12/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.