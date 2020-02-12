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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1113 человек. За сутки умерли 97 человек.

Подтвержденных случаев заражения уже насчитывается 44,6 тысячи. Более 8 тысяч находятся в тяжёлом состоянии. По сведениям китайских властей, 4740 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц. Около 185 тысяч находятся под наблюдением врачей.


О вспышке неизвестной пневмонии стало известно в декабре прошлого года. Она произошла в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Первый человек умер от заболевания в середине января 2020-го. Всемирная организация здоровья признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Накануне стало известно, что болезнь, которую вызывает китайский коронавирус, получила официальное название — COVID-2019.

В Беларуси не зафиксировано случаев заражения. Специалистами уже проверены сотни людей, приехавших из КНР.
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