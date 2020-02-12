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Маразм крепчал: ФСБ обвинила двух россиян в госизмене за съемку собственной свадьбы

ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, которых заподозрили в государственной измене, сообщает КоммерсантЪ.

Спецслужба обвиняет супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника.

Суть дела заключается в том, что чекиста пригласили на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть.

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина вместе с мужем были арестованы в июле 2018 года, но суть обвинений следствием публично не раскрывалась.

По данным издания, супругов обвиняют в том, что видео и фотографии с их свадьбы попали спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.

Разоблаченный сотрудник занимается в ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства.

По словам родственников обвиняемых, контрразведчик — бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позже эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.


Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели.

Женщину с июля 2018 года содержат в СИЗО Лефортово в Москве, где ее поставили на учет как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.

По предъявленной статье супругам грозит до 20 лет лишения свободы.
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