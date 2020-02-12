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На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

На юге Бангладеш по меньшей мере 15 человек погибли в аварии пассажирского судна. Об этом сообщает Международная организация по миграции в Twitter в среду, 12 февраля.





"По меньшей мере 15 человек погибли и 40 числятся пропавшими без вести после того как судно, на борту которого находилось до 130 человек, затонуло, отчалив от Текнафа в Бангладеш", - сказано в сообщении.





В организации добавили, что готовы оказать помощь родственниками пострадавших.











