В Бангладеш затонула пассажирская лодка: 15 погибших, 40 пропали без вести
На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Фото: (архивное фото)
На борту судна находились 130 человек. По меньшей мере 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
На юге Бангладеш по меньшей мере 15 человек погибли в аварии пассажирского судна. Об этом сообщает Международная организация по миграции в Twitter в среду, 12 февраля.
"По меньшей мере 15 человек погибли и 40 числятся пропавшими без вести после того как судно, на борту которого находилось до 130 человек, затонуло, отчалив от Текнафа в Бангладеш", - сказано в сообщении.
В организации добавили, что готовы оказать помощь родственниками пострадавших.
09:28 12/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.