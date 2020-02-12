В Климовичах мужчина в течение часа поджег два дома: жилой и нежилой
Жителя города Климовичи подозревают в двух поджогах. По данным следствия, мужчина совершил их с разницей в один час, сообщает ТРК «Могилев».
Как установили правоохранители, сначала он поджег жилой дом на улице КИМ в райцентре. А потом нежилой дом но улице Пролетарская. К счастью, никто не пострадал. Повреждены только здания. Когда в причинах возгорания разбирались следователи, они и установили поджог.
Виновного нашли. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий житель деревни Смоловичи 1979 года рождения. Он задержан. С мужчиной сейчас работают следователи. Однако, пока обвиняемый не пояснил зачем поджигал дома. В отношении него будет назначена экспертиза.
09:28 12/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.