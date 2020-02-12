Они помнят более трех тысяч трудновыговариваемых лекарственных средств, их пунктуальность вызывает восхищение. Порой им достаточно знать лишь первую букву препарата и симптом, чтобы за секунду найти среди сотен одинаковых полочек нужное лекарство.





Этих виртуозов в белых халатах вы встречаете в аптеках, а они, в свою очередь, готовы оказать профессиональную фармацевтическую помощь, ведь им, как никому другому, известны правила воздействия лекарственных препаратов на организм человека.





Все знают, что самолечением заниматься нельзя. Но порой люди не спешат обращаться к врачу, а прямиком со своей проблемой отправляются в аптеку. О своей работе нам расскажет провизор Ольга Гилевская.





Гилевская Ольга - провизор с 7-летнем стажем работы, выпускница Белорусского государственного медицинского университета. Провизор по образованию и состоянию души.









Ольга, в первую очередь поясните нам, пожалуйста, кто такой фармацевт и провизор?

- Фармацевт - это специалист со средним фармацевтическим образованием, а провизор - с высшим фармацевтическим образованием.





У меня вопрос выбора профессии не стоял. Я пошла по маминым стопам. Сначала отучилась в Могилевском государственном медицинском колледже, а затем поступила в БГМУ.





Люблю свою работу и никогда не жалела о выборе профессии. Более того, даже в свободное от работы время я делюсь знаниями о лекарственных средствах в своем блоге. Мне нравится помогать людям, и я стараюсь делать всё, что входит в мою компетенцию.





Есть ли у Вас какой-то план продаж?

- Я работаю в частной аптеке. Плана продаж у нас нет. И это для меня как специалиста очень важно! С каким-то планом я бы точно не смогла работать, потому что к каждому случаю нужен индивидуальный подход, а не дежурное решение. Кстати, в государственных аптеках плана продаж тоже нет.





Бывают ли детские и взрослые лекарства? Или все дело в дозировке?

- Есть как отдельно и взрослые, и детские лекарства, так и препараты, которые подходят и детям, и взрослым в зависимости от дозировки. Я бы не стала разделять лекарства по возрастному принципу. Во многих лекарственных препаратах важна еще и масса тела.





Ароматизаторы встречаются и в детских, и во взрослых лекарствах. По этому пункту они не различаются. Для детей, конечно, лучше, чтобы не было в составе ароматизаторов, но чаще всего они натуральные.





Правда ли, что лекарства после окончания срока годности еще имеют запас?

- Срок годности лекарств рассчитан так, чтобы в конце срока, указанного на упаковке, лекарство было на 100 % фармакологически активно. И на следующий день после истечения срока лекарственное средство не может в один миг инактивироваться.





Но надо учитывать то, что после истечения срока годности лекарственное вещество начинает постепенно терять свою фармакологическую активность и может становиться опасным для здоровья.





Сложно ли Вам отвечать на просьбу: «Посоветуйте что-нибудь…», насколько корректно просить Вас об этом и часто ли просят?

- Эту просьбу я слышу на работе целый день. Мне отвечать не сложно. Главное — понять кому нужна однократная первая помощь от меня, а у кого проблема серьезнее. Очень важно вовремя отправить человека к врачу. Самое главное правило, которым я руководствуюсь, - noli nocere (лат.) - не навреди!





Если родители отправят старшего ребенка с запиской в аптеку, какие средства продадите?

- В данном моменте все очень четко - запрещена розничная реализация лекарственных средств детям и подросткам до 15 лет. Но здесь есть один момент: если в записке, например, крем от опрелостей. То я могу продать лишь косметический крем. Если препарат зарегистрирован как лекарственное средство, то отпустить его не имею права.









Правда ли, что все посетители делятся на тех, кто не упустит шанс от чего-нибудь полечиться, и тех, кто до последнего не выпьет таблетку?

- Да, это правда. Есть и такие категории посетителей. Вообще самое сложное в моей работе это то, что надо работать с людьми. А люди бывают разные, и убеждения у каждого свои. И я всех люблю. Благодарю за то, что они меня чему-то каждый день учат. Учат быть терпимее, умнее и спокойнее.





Станете ли переубеждать посетителей, которые верят только в «травки» и народные средства?

- Переубеждать и тем более навязывать свое мнение я не буду. Если меня спросят, я корректно озвучу, что думаю по данному поводу.





Если человек спросит о том, что может навредить его здоровью, об этом я скажу обязательно. Иногда в «травках» и народных средствах тоже есть смысл.





Я давно ничего не доказываю, не спорю, делюсь своими знаниями только с теми, кто может их адекватно воспринимать.





Не боитесь заразиться? Какие меры профилактики предпринимаете?

- Выбор профессии не был для меня случайным, я ведь знала, куда пойду работать. Заразиться не боюсь. Соблюдаю элементарные правила личной гигиены. На работе я очень часто мою руки.





Нужны ли людям витамины?

- Всё зависит от образа жизни и питания человека. При разнообразном сбалансированном питании витамины не нужны. А вообще надо время от времени сдавать анализы и восполнять дефициты, если они имеются. Поэтому думать, что выпил витаминку и сделал хорошее дело для организма, не всегда правильно.





Получается, что Вы еще и как психолог работаете?

- В моей профессии обязательно нужны навыки психолога. Я ведь имею дело с людьми, которые ищут помощь для себя или для своих близких. Не всегда посетители приходят в хорошем настроении.





Иногда мне приходится уточнять какие-то моменты, посетители злятся. Им больно, а я тут с расспросами лезу (смеется). Но я ведь спрашиваю ни ради любопытства, а чтобы действительно помочь.





Как относитесь к тому, что люди в очереди начинают друг другу что-то советовать и делать назначения?

- Да, такие моменты бывают очень часто. Я стараюсь это остановить. Потому что от того, что советуют в очереди, чаще всего волосы на голове начинают шевелиться. Но это наш менталитет – мы любим делиться опытом, даже если совет никто не просил (смеется).





Что бы Вы изменили, будь у Вас волшебная палочка?

- Я бы сделала так, чтобы к лечению каждого пациента подходили индивидуально, а не по стандартному протоколу. Для этого нужны семейные врачи. И чтобы бесплатная медицина была действительно бесплатной.





Фото: личный архив героини



