+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Контрабанда в Польшу процветает

«Контрабанда и далее процветает», — статью под таким названием публикует издание Rzeczpospolita.

В ней сообщается, что сигареты и табак по-прежнему являются наиболее популярным у контрабандистов товаром с Востока в Польшу. В тоже время контрабанда алкоголя стала убыточной и практически прекратила свое существование, — сообщает газета.

Контрабанда табака с Востока меньше, чем за предыдущие годы, однако бюджет все еще теряет на этом миллионы злотых. «Из-за неуклонного роста цен на сигареты угроза «табачной» преступности остается очень высокой», — сообщает Агнешка Гольяс, пресс-секретарь пограничной службы Польши.

В прошлом году пограничная служба Польши обнаружила контрабандные товары на общую сумму 265 миллионов злотых на всех пограничных пропускных пунктах. Значительная часть контрабанды, оцениваемая в 75 миллионов злотых, была контрабандой через восточную границу, — пишет издание.

«Сигареты контрабандой ввозятся в Польшу в основном из Украины, Беларуси и России, а также через Литву. Это делается при участии организованных преступных групп, которые организуют передачу, транспортировку и распространение», — подчеркнула пресс-секретарь пограничной службы Польши.

Более экзотические товары также ввозятся контрабандой в Польшу. Среди них янтарь, незаконно добываемый в Украине, лекарства, оружие ближнего боя или арбалеты, — сообщает Rzeczpospolita.

В свою очередь, товары, которые чаще всего контрабандным путем доставлялись на восток, — это автомобили, похищенные в Западной Европе, например, в Германии или Бельгии, предназначенные для покупателей в Украине или России.

«В прошлом году пограничной службой Польши были изъяты в общей сложности 753 транспортных средства общей стоимостью 40 миллионов злотых», — отмечает Дариуш Сеницкий, пресс-секретарь Надбугского отдела пограничной службы Польши.
Польское радио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Война фейков
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru