Тренерско-преподавательскому составу одной из детских спортивных школ Гомеля дали зарплату по новым правилам, и она оказалась меньше, чем предыдущие. У некоторых, говорят, она уменьшилась едва не на четверть. «Нам давали обещание, что зарплата останется прежней и даже вырастет, однако вот что мы видим», — демонстрируют расчетные листы за январь работники ДЮСШ.





В них — сумма у кого на 40 рублей, а у кого и на 250 рублей меньше, чем за декабрь.





Тренер Алексей (имя мужчина попросил изменить) в декабре получил около 850 рублей, а в январе — примерно на 200 рублей меньше. То же самое, говорит, у его коллеги — почти на 290 рублей меньше (расчетные листы в редакции имеются).





Работники написали обращение в Администрацию президента. Копию письма, как они рассказывают, направили в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области.





В пресс-службе Администрации президента не смогли подтвердить факт получения обращения, а в КГК по Гомельской области сообщили, что получили это письмо.





«Руководители различного уровня с высоких трибун давали обещания, что заработная плата работников бюджетной сферы останется на прежнем уровне, — говорится в обращении. — В итоге по истечении одного календарного месяца текущего года, получив расчетные листки заработной платы, мы обнаружили, что в большей массе работники учреждения недосчитались значительной суммы заработной платы по сравнению с последним месяцем 2019 года, причем никаких приказов или иных документов, лишающих каких-либо выплат и т.д., руководитель учреждения не издавал».





«Многие работники, получив заработную плату от 150 до 250 рублей (видимо, имеется в виду, что на столько меньше к выплате за январь, чем было в декабре. — Прим. ред.), имеющие семьи и малолетних детей, с ужасом думают, как им дожить до конца месяца, и это при том, что нагрузка от 1,5 ставки в месяц, — говорится в письме. — О каком качестве работы может идти речь, если работники думают лишь об одном: где еще найти денег, чтобы дотянуть до конца месяца. Уважаемый Игорь Петрович! (Игорь Сергеенко — глава Администрации президента. — Прим. ред.) Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую, и мы бы пошли искать работу в других сферах?»





FINANCE.TUT.BY обратился за комментарием в бухгалтерию учреждения, там до приезда начальства решили воздержаться от объяснений. Мы связались с начальником отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома Игорем Полуяном, он утверждает, что все, что нам озвучили работники спортшколы, — неправда.





— Ни у кого меньше зарплаты в этом месяце нет. Назовите мне фамилии. Вот перед моими глазами вся заработная плата всех работников от руководителя до уборщицы за декабрь и за январь — ни один не получил меньше, а даже больше, — отметил Игорь Полуян. — Никто заработной платы меньше не получил — это я вам гарантирую. Сегодня мы соберем в этой школе собрание и узнаем, кто же это позвонил вам и рассказал такое. У нас в каждом учреждении раньше проходили собрания, и мы объясняли людям, как производиться будет расчет зарплаты, что никто меньше никогда не получит.





С работниками спортшколы сегодня в конце рабочего дня провели встречу. Но на собрание журналиста FINANCE.TUT.BY не пустили, сославшись на то, что он «не член коллектива».





После почти часовой встречи работники школы выходят из кабинета. Говорят, что «теперь им все понятно, но от этого не легче».





— Посмотрим, что нас ждет в следующем месяце, тогда расскажем, — расходятся тренеры.





— Такого понятия, как фонд экономии заработной платы, теперь нет. Отныне премиальный фонд будет рассчитываться за месяц и выплачиваться в следующем месяце. Но не надо забывать, что ранее премиальный фонд составлял 20%, а сейчас — 5%, — пояснили в бухгалтерии школы.





Напомним, с января для работников бюджетной сферы ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.





13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.





Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.





Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.





Министры труда и финансов должны были до 10 февраля отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».