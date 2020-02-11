Пост с обвинениями в адрес бывшего менеджера появился на одной из страниц социальных сетей группы «Дай Дарогу!». В нем команда обвиняет бывшего менеджера Евгения Крука в мошенничестве. Команда уверяет, что его действия «нанесли и наносят большие убытки для коллектива». Так, группа уверяет, что на одном из концертов Евгений Крук заработал почти в два раза больше музыкантов, пишет "Комсомольская правда"





- Евгений Крук вел двойную бухгалтерию: одну сумму он называл организаторам, вторую - музыкантам, и суммы эти могли отличаться в два и более раза, - поясняет группа.





Евгений начинал сотрудничество с «Дай Дарогу!» как волонтер много лет назад. Организацию концертов ему доверили в 2014 году.





- С этого момента в «Дай Дарогу!» начали развиваться две альтернативные истории: история захвата, присвоения, обогащения Евгения Крука и история банкротства «Дай Дарогу!», - заявляет команда.





Проверку работы менеджера музыканты начали два года назад - толчком послужили финансовые проблемы команды. Сначала музыканты предполагали, что причина в непрофессионализме менеджера, однако оказалось, что «это был точный расчет, и группа попала в заложники к Круку». В течение года им, судя по цитате, «удалось вскрыть многие мутные схемы работы Евгения». В январе 2019-го команда рассталась с менеджером.





«По присвоенным контактам выдает себя за «Дай Дарогу!»





По информации группы, Евгений в течение четырех лет присваивал себе деньги от продажи мерча (товаров с символикой группы. - Ред.), объясняя музыкантам, что прибыль от продажи уходит на обновление модельного ряда. Также команда уверяет, что Евгений провернул захват сообщества «ДД!» ВКонтакте с более чем 30 000 подписчиков, на возвращение которого группе понадобилось полгода - помогла администрация ВК.





- Представьте, что в один день группа «ДД!» в ВК могла стать магазином по продаже трусов или китайских часов, - рассуждает команда.





По заявлениям группы, Евгений присвоил себе электронный адрес группы, доменное имя и первый YouTube-канал «ДД!», на котором он теперь продвигает других музыкантов.





- После увольнения в январе 2019-го Евгений Крук отказался вернуть базу данных телефонов организаторов фестивалей и концертов и открыть доступ к переписке с организаторами, - пишет команда. - На личных страницах он все еще тур-менеджер и букинг «Дай Дарогу!». Весь 2019 год Евгений Крук по присвоенным контактам выдает себя за «Дай Дарогу!», ведет переговоры от нашего имени. Организовывает и отменяет концерты «Дай Дарогу!». В это же время Евгений Крук начал работу с другими музыкантами, вводя их в заблуждение, что он менеджер «Дай Дарогу!», - возмущается команда.





Также музыканты недовольны тем, что он назвал свое концертное агентство Supersession - по названию одноименной песни «ДД!».





Юрий Стыльский рассказал, почему группа решила придать конфликт огласке.





«У нас был 100%-ный уровень доверия»

Информацию о затянувшемся конфликте подтвердил «Комсомолке» лидер группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский. Он сказал, что проблему решили обнародовать, так как менеджер после увольнения не хотел возвращать сообщество, доменное имя и канал группы.

- Если человек создал их, когда был администратором, то почему все это принадлежит ему? - задается вопросом Стыльский. - Еще вопрос об отмене концертов. Недавно мы сделали анонимный звонок ему, он сказал, что он менеджер «Дай Дарогу!», хотя он уже год этим не занимается. И сказал, что у нас дата 23 февраля почему-то занята. Такие дела.

Юрий Стыльский говорит, что в группе «все было на дружеских началах», именно поэтому вопрос размера гонораров на концертах и оплаты за мерч так долго не поднимался.

- У нас был 100%-ный уровень доверия. За какой гонорар мы едем, даже не обсуждалось, мне не хотелось портить отношения такими алчными вопросами, - поясняет Юрий.

В милицию же команда обращаться не собирается и считает, что обнародования проблемы достаточно.





«Черный пиар - это тоже пиар»

Прокомментировал ситуацию «Комсомолке» и Евгений Крук.

- Мне кажется, что это просто зависть. У меня работа идет дальше, все хорошо. У меня сейчас на ноябрь идут мероприятия, а у «Дай Дарогу!» одна акустика запущена, - говорит Евгений. - То, что там (в посте. - Ред.) написано, - я с этим не согласен, конечно, же. Я чужого не брал, но и своего там не оставил. Да и про увольнение свое я тоже прочитал ВКонтакте. Меня убрали из группы против моей воли.

По словам Евгения, сейчас он продолжает заниматься организацией гастролей.

- У меня целая пачка коллективов, причем не только белорусские группы, есть и иностранные. Я букинг-агент-международник, - говорит Евгений, однако не хочет озвучивать названия коллективов, с которыми он сейчас работает.

Менеджер уверяет, что вся работа с гонорарами шла по безналу, и при желании группа могла проверить всю бухгалтерию.

- Все было известно, все это полный бред,- говорит Евгений. - На протяжении того времени, что я работал с группой, она добилась своего пика. Только я перестал работать с группой, группа просела. Что еще говорить…

Крук также заметил, что YouTube-канал группы называется его именем, он его создавал, поэтому и не видит повода его возвращать.

- И по всему остальному можно также разложить, - поясняет бывший менеджер.

Он говорит, что не опасается за свою репутацию, и уверяет, что агентства и группы продолжают дальше с ним работу.

- Черный пиар - это тоже пиар. Все предыдущие их выпады я тоже игнорировал, они пару дней держались - и все сходило на нет. У них нет ни одного документального подтверждения тому, что там написано. Поэтому я спокойно на это реагирую. У меня нет времени на это, у меня почти весь фестивальный сезон проработан.

По словам Евгения, последний год в группе он работал фактически без зарплаты, хотя на «нем было все». Он подчеркивает, что букинг для него никогда не был основным источником дохода: по словам Евгения, у него транспортное предприятие по международным грузоперевозкам, а также он занимается логистикой.



