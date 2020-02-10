+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Барановичах снимут первый белорусский фантастический нуар-боевик с российскими звездами

Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон Бойко в своей группе в соцсетях.

Особенность картины в том, что все — от съемочной группы до актеров — будут участвовать в проекте бесплатно, сообщает Intex-press.

На днях был утвержден актерский состав.

— У нас утверждена Татьяна Чердынцева, ее последний фильм — «Ученица Мессинга», где она сыграла главную роль. И Алексей Комашко, российский актер сериальный, у него большая фильмография, он достаточно известная медийная личность (снимался во многих криминальных сериалах, в числе которых такие известные, как «Снайпер», «Тайны следствия», «Перевозчик»). Это наши основные герои на сегодня, — сказал Intex-press Антон Бойко.

В самое ближайшее время в Барановичах планируют снять трейлер к будущему фильму, а также провести кастинги на съемку в эпизодических ролях и массовке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru