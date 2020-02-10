В Барановичах снимут первый белорусский фантастический нуар-боевик с российскими звездами
Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон Бойко в своей группе в соцсетях.
Особенность картины в том, что все — от съемочной группы до актеров — будут участвовать в проекте бесплатно, сообщает Intex-press.
На днях был утвержден актерский состав.
— У нас утверждена Татьяна Чердынцева, ее последний фильм — «Ученица Мессинга», где она сыграла главную роль. И Алексей Комашко, российский актер сериальный, у него большая фильмография, он достаточно известная медийная личность (снимался во многих криминальных сериалах, в числе которых такие известные, как «Снайпер», «Тайны следствия», «Перевозчик»). Это наши основные герои на сегодня, — сказал Intex-press Антон Бойко.
В самое ближайшее время в Барановичах планируют снять трейлер к будущему фильму, а также провести кастинги на съемку в эпизодических ролях и массовке.
20:19 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.